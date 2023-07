China-Besuch

Ehemaliger US-Außenminister Kissinger zu Gesprächen in Peking, hier mit dem Direktor des Büros für auswärtige Angelegenheiten, Wang Yi. (AP / Zhai Jianlan)

Der inzwischen 100-jährige US-Politiker, der in den 1970er Jahren für die historische Annäherung zwischen China und den USA gesorgt hatte, hält sich bereits seit mehreren Tagen zu Gesprächen in China auf. Offenbar geht es um die Verbesserung der Beziehungen zwischen beiden Ländern, die trotz einer Reihe von diplomatischen Besuchen in jüngster Zeit an einem Tiefpunkt angelangt sind.

Kissinger war im Juli 1971 heimlich nach Peking gereist, um Beziehungen zum kommunistischen China zu knüpfen. Dies hatte später den Weg für den historischen Besuch von Präsident Nixon in Peking im Jahr 1972 geebnet.

