In Afghanistan haben die Taliban-Milizen Masar-i-Sharif eingenommen, wo bis zum Juni auch die Bundeswehr ihr Hauptquartier hatte. Wie Regierungsbeamte der nördlichen Provinz mitteilten, seien die Sicherheitskräfte in Richtung der usbekischen Grenze geflohen. Unterdessen bereitet die Bundeswehr einen Evakuierungseinsatz in der Hauptstadt Kabul vor.

In den vergangenen Tagen hatten die Taliban bereits die Städte Kandahar und Herat unter ihre Kontrolle gebracht. Zudem sind sie nach Medienberichten bis auf elf Kilometer an die Hauptstadt Kabul herangekommen. Die Islamisten können nach Informationen der Agentur AFP inzwischen vermehrt auf moderne Waffen und Ausrüstung zurückgreifen, die sie von der afghanischen Armee erbeutet haben. Die Regierung hält lediglich noch zwei Großstädte - Dschalalabad im Osten und die Hauptstadt Kabul.



Angesichts der verschärften Sicherheitslage werden die USA ihre Truppen in der afghanischen Hauptstadt Kabul von den bisher vorgesehenen 3.000 auf 5.000 Mann aufstocken, um die Ausreise des Botschaftspersonals zu gewährleisten. Das teilte Präsident Biden in Washington mit. Zugleich stellte er klar, dass eine fortgesetzte Militärpräsenz in Afghanistan keinen Sinn habe, wenn das afghanische Militär sein eigenes Land nicht schützen könne. Er werde den Krieg in Afghanistan nicht dem nächsten US-Präsidenten hinterlassen.

Bundeswehr bereitet Evakuierungseinsatz vor

Nach einer Krisensitzung mit Kanzlerin Merkel bereiten das Auswärtige Amt und die Bundeswehr einen Evakuierungseinsatz vor, um mehr als 100 deutsche Staatsbürger sowie Ortskräfte von Kabul nach Deutschland zu bringen. Wie Verteidigungsminister Kramp-Karrenbauer erklärte, wird die Bundeswehr die Rückführung von deutschen Staatsbürgern und Ortkräften sowie deren Familien unterstützen. Man halte hierfür Einsatzkräfte bereit und werde schnellstmöglich erste Truppen in Marsch setzen.



Im Gespräch sei, bei der Aktion vor allem Fallschirmjäger einzusetzen, teilte ein Regierungssprecher mit. Ein Evakuierungseinsatz der Bundeswehr ist nur mit einem Bundestagsmandat möglich. Darum werde man sich so schnell wie möglich bemühen, hieß es.

Laschet: Rettung der Ortskräfte ist "moralische Verpflichtung"

Unions-Kanzlerkandidat Laschet sprach von einer "moralischen Verpflichtung", alle Ortskräfte aus Kabul zu retten, die früher für die Bundeswehr gearbeitet hätten. Der Ko-Vorsitzende der Grünen, Habeck, forderte eine Luftbrücke, um die Afghanen in Sicherheit zu bringen. Innenminister Seehofer (CSU) erklärte, dass die Identitätsfeststellung der afghanischen Mitarbeiter und die Vergabe von Visa notfalls auch in Deutschland erfolgen könnte.

Präsident Ghani: "Werden Streitkräfte remobilisieren"

Afghanistans Präsident Ghani kündigte in einer Fernsehansprache eine "Remobilisierung" der Streitkräfte an. Diese habe oberste Priorität. Zudem liefen derzeit Beratungen mit politischen Verantwortungsträgern und internationalen Partnern über eine politische Lösung, um dem Land "Frieden und Stabilität" zu sichern. Die Errungenschaften der vergangenen 20 Jahre würden nicht preisgegeben, versicherte Ghani.



