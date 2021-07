Bundespräsident Steinmeier besucht heute die ehemalige innerdeutsche Grenze im Harz.

Geplant ist eine gemeinsame Wanderung mit den Ministerpräsidenten von Sachsen-Anhalt und Niedersachsen, Haseloff und Weil. Der Pfad am Brocken war während der deutschen Teilung militärisches Sperrgebiet. Darüber hinaus will Steinmeier sich mit Bürgermeistern und Einwohnern aus Gemeinden beiderseits des früheren Grenzverlaufs treffen. Thema sollen dabei auch auch Erfahrungen der Menschen in der Pandemie sein.

