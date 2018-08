Mittlerweile ist das Angebot der Tafel- Vereine eine nicht mehr wegzudenkende soziale Unterstützung für Menschen in allen Teilen Deutschlands. Rentner, Arbeitslose, Familien mit niedrigem Einkommen und Flüchtlinge. Die Tafel-Vereine bieten inzwischen sogar Bildungsangebote an und stellen Forderungen an die Politik.

Ist das langjährige Bestehen der Tafeln ein Armutszeugnis für unser Land oder ein Zeichen funktionierenden bürgerschaftlichen Engagements?

Gesprächsgäste:

Ehrenamtliche Mitarbeiter und Kunden der Tafel Potsdam

der Tafel Potsdam Johannes Wegner , Vorsitzender der Tafel Potsdam

, Vorsitzender der Tafel Potsdam Sabine Werth , Vorsitzende der Berliner Tafel und Gründungsmitglied

, Vorsitzende der Berliner Tafel und Gründungsmitglied Jochen Brühl , Vorstand Tafel Deutschland

, Vorstand Tafel Deutschland Sylvia Lehmann , MdL Brandenburg (SPD), Vorsitzende des Ausschusses Arbeit, Soziales, Gesundheit, Familie u. Frauen

, MdL Brandenburg (SPD), Vorsitzende des Ausschusses Arbeit, Soziales, Gesundheit, Familie u. Frauen Dr. Holger Schoneville, Sozialpädagoge, Bergische Universität Wuppertal

Diskutieren Sie mit, rufen Sie uns an unter der Nummer 00800 4464 4464 oder schreiben Sie eine E-Mail an: laenderzeit@deutschlandfunk.de