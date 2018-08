Der Vize-Präsident des Deutschen Feuerwehrverbandes, Hachemer, warnt vor einem künftigen Personalmangel bei der Freiwilligen Feuerwehr.

Im Prinzip sei die Feuerwehr heute auf Situationen wie den Waldbrand in Brandenburg vorbereitet. "Wir müssen aber aufpassen, dass das so bleibt", sagte Hachemer im Deutschlandfunk (Audio-Link). Neben der Berufsfeuerwehr biete die Freiwillige Feuerwehr derzeit ein flächendeckendes Netz. "Wir beobachten aber einen Rückgang beim Ehrenamt", sagte Hachemer. Die Feuerwehr allein durch das Hauptamt zu stellen sei "schlichtweg zu teuer, das kann man nicht bezahlen".



Bei der Werbung um Nachwuchs sieht Hachemer verschiedene Möglichkeiten, Wertschätzung für das Ehrenamt zu zeigen. Ein Beispiel sei die kostenlose Nutzung von Öffentlichen Verkehrsmitteln. Zwar könnte moderne Technik wie der Einsatz von Drohnen die Arbeit in Zukunft erleichtern, Personalengpässe lösen könne Technik alleine jedoch nicht.