In Potsdam ist am Abend der deutsche Preis für das Ehrenamt, der sogenannte "Take off Award", verliehen worden.

Geehrt wurden die Berliner Vereine "Freunde für's Leben" und "Be an Angel" sowie der Brandenburger Landesverband des Arbeiter-Samariter-Bundes. Für ihr Lebenswerk ging ein Sonderpreis an die ehemalige Bundesbeauftragte für die Stasi-Unterlagen, Birthler. Die Auszeichnungen sind mit jeweils 10.000 Euro dotiert.