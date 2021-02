Mit einer Kranzniederlegung ist in Berlin an die Ermordung der Deutsch-Kurdin Hatun Sürücü vor 16 Jahren erinnert worden.

Der Fall hatte 2005 bundesweit Diskussionen über sogenannte Ehrenmorde ausgelöst. Berlins Gleichstellungssenatorin Kalayci sprach von einem brutalen und sinnlosen Tod. Man werde die damals 23-Jährige nicht vergessen, fügte die SPD-Politikerin hinzu. Es gebe immer noch Mädchen und Frauen in Deutschland, die gewaltsam daran gehindert würden, so zu leben wie sie wollten.



Hatun Sürücü war am 7. Februar 2005 wegen ihres unabhängigen Lebensstils vom eigenen Bruder erschossen worden. Die anschließende Debatte wurde teils kontrovers geführt. Einigen wurde vorgeworfen, den Tod der jungen Frau auch für die Ausgrenzung von Menschen mit Migrationshintergrund zu instrumentalisieren. Hatun Sürücüs Geschichte wurde 2018 verfilmt.

