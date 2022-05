Sönke Wortmann erhält den Ehrenpreis beim Bayerischen Filmpreis. (picture alliance / Frank May)

Er habe "spektakulär den Fußball ins Kino gebracht und Kult-Komödien" geschaffen, hieß es zur Begründung. Beim Bayerischen Filmpreis wurden am Abend in München Auszeichnungen in zwölf Kategorien verliehen. Johanna Wokalek und Albrecht Schucht wurden als beste Schauspieler ausgezeichnet. Den Preis für die beste Regie gewann Dominik Graf, der Drehbuchpreis ging an Maria Schrader und Jan Schomburg.

Diese Nachricht wurde am 21.05.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.