Im Kontext der Führungskrise im Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB) behält sich die Vorsitzende im Sportausschuss des Bundestages, Freitag, eine persönliche Klage gegen den Verbandspräsidenten Hörmann vor.

Wie das ARD-Portal sportschau.de berichtet, fühlt sich Freitag durch Aussagen Hörmanns "persönlich betroffen". Hintergrund ist der von Hörmann geäußerte Vorwurf, der Sportausschuss habe Druck auf den Athletenvertreter im DOSB-Präsidium, Koch, ausgeübt. Koch hatte sich zuvor öffentlich von einer Ehrenerklärung des Präsidiums zugunsten von Hörmann distanziert. Kochs Name hatte demnach gegen seinen Willen unter der Erklärung gestanden. Hörmann erklärte daraufhin laut ARD vor Vertretern der Spitzenverbände, Koch habe den "Beschlusslagen mehrfach in Sitzungen zugestimmt", er sei dann aber "aus dem Verein Athleten Deutschland und dem Sportausschuss unter Druck gesetzt" worden, "sich von diesen Beschlüssen zu distanzieren". Koch wies das ebenfalls zurück. Ausgangspunkt für die Ehrenerklärung waren anonyme Vorwürfe, wonach unter anderem Hörmann ein "Klima der Angst" verbreite.



Die Sportausschussvorsitzende Freitag erklärte nun, sie weise die "ehrenrührige Unterstellung des Herrn Hörmann" auf das Schärfste zurück. Sie habe zu keinem Zeitpunkt - weder direkt noch indirekt - Kontakt mit Koch gehabt. Sie forderte Hörmann auf, seine Behauptung gegenüber den Mitgliedern der Konferenz der Spitzenverbände schriftlich zu widerrufen. Andernfalls, so Freitag, behalte sie sich die Prüfung auch rechtlicher Schritte vor. Zudem riet sie dem DOSB, darüber nachzudenken, ob Hörmann als Delegationsleiter für die Olympischen Spiele in Tokio die richtige Wahl sei.

Diese Nachricht wurde am 18.06.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.