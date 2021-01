Die Bürgerrechtsbewegung Black Lives Matter ist mit dem Olof-Palme-Preis ausgezeichnet worden.

Eine der Gründerinnen der Bewegung, die US-Amerikanerin Cullors, wurde in der digitalen Zeremonie stellvertretend für die mittlerweile internationale Organisation geehrt. Black Lives Matter war in den USA entstanden, unter anderem als Reaktion auf Polizeigewalt gegen Schwarze.



Der Olof-Palme-Preis ist mit 100.000 Dollar dotiert. Er wurde in Gedenken an den in den 1980er Jahren ermordeten schwedischen Ministerpräsidenten geschaffen. Ziel der Auszeichnung ist es unter anderem, Arbeit gegen Rassismus und Ausländerfeindlichkeit zu unterstützen.

