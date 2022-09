Energiesparen

Der Eiffelturm in Paris wird nicht mehr bis ein Uhr früh angestrahlt, sondern nur noch bis 23:45 Uhr. (AFP / -)

Bürgermeisterin Hidalgo teilte mit, die Maßnahme sei Teil des heute beschlossenen Energiesparplans für die französische Hauptstadt. Statt um ein Uhr früh wird die Beleuchtung nun um 23:45 Uhr ausgeschaltet. Die Beleuchtung an den übrigen öffentlichen Gebäuden wird in Zukunft um 22 Uhr abgeschaltet. In Paris wird zudem die Heizung in öffentlichen Gebäuden gedrosselt. Hidalgo betonte zugleich, dass 96 Prozent des Energieverbrauchs nicht in öffentlicher Hand lägen.

Diese Nachricht wurde am 13.09.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.