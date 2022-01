Das Unternehmen Genting Hongkong hat einen Antrag auf Abwicklung gestellt. (Jerome Favre/EPA/dpa)

Das Unternehmen erklärte, es habe vor Gericht Vorschläge für die Ernennnung vorläufiger Insolvenzverwalter eingereicht. Ein Großteil der Geschäftstätigkeiten von Genting Hongkong werde voraussichtlich eingestellt.

Die drohende Pleite verschlechtert die Aussichten auf eine Sanierung der MV Werften. Der dort eingesetzte, vorläufige Insolvenzverwalter Morgen sprach von einem Rückschlag. So falle das zu Genting gehörende Unternehmen "Dream Cruises" nun womöglich als Abnehmer für das Kreuzfahrtschiff "Global One" aus. Dieses liegt auf der Werft in Wismar und ist zu drei Vierteln fertiggestellt. Die weitere Finanzierung ist offen.

