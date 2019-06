Das Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalz hat per Eilverfahren das Burkini-Verbot für Schwimmbäder der Stadt Koblenz gekippt.

Die zum Jahresbeginn in der städtischen Badeordnung eingeführte Regelung verstoße womöglich gegen das verfassungsrechtliche Gleichbehandlungsgebot, entschieden die Richter. Sie setzten die Regelung bis zur Entscheidung im Hauptsacheverfahren außer Vollzug. In Koblenz ist Schwimmen derzeit nur in Badehose, Badeanzug, Bikini oder Badeshorts erlaubt. Leistungsschwimmer und Triathleten dürfen auch Neoprenanzüge tragen. [Az. 10 B 10515/19.OVG]