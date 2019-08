Bayern will die Situation von Alleinerziehenden verbessern.

Finanzielle Ungerechtigkeiten sollten korrigiert und bürokratische Unzumutbarkeiten abgeschafft werden, sagte Sozialministerin Schreyer in München. Beruf und Ausbildung sowie Familie zu vereinbaren, sei oft eine große Herausforderung, wenn auch noch das Einkommen niedrig sei. Deshalb wolle sie den Betroffenen unter anderem den Zugang zum Arbeitsmarkt erleichtern, sie bei der Kinderbetreuung entlasten und ihnen mit Beratungsangeboten zur Seite stehen. Auch eine steuerliche Entlastung sei geplant, sagte Schreyer.



Die CSU-Politikerin gab die Zahl der in Bayern lebenden Alleinerziehenden mit etwa 200.000 an. Jede sechste Familie mit minderjährigen Kindern sei eine sogenannte "Ein-Eltern-Familie".