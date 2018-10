Zum ersten Mal seit der Gründung trafen sich die "Athleten Deutschland" an diesem Wochenende in großer Runde zum Athleten-Forum in Düsseldorf. "Sie sind als Realisten in dieses Vorhaben gestartet und sind Realisten geblieben", berichtet Andrea Schültke, die vor Ort war. Der Verein wollte als Diskussionspartner auf Augenhöhe gegenüber den Verbänden und der Politik wahrgenommen werden - von dieser Idee seien die Mitglieder weiterhin überzeugt.

Die Bilanz falle positiv aus: Die Athleten erhalten vom Bund eine Finanzierung von 225.000 Euro. Damit können sie nun hauptamtliche Strukturen aufbauen. Bisher haben die Sportler sich ehrenamtlich um den Verein gekümmert. Großes Thema für die Athleten sei immer noch die Leistungssportreform, so Schültke. Die Materie sei kompliziert - viele Sportler würden nicht erkennen, was von der Reform konkret bei ihnen ankomme. Auch fühlten sie sich von den Verbänden bei dieser Reform nicht mitgenommen.

Der Streit mit dem DOSB habe sich indes etwas beruhigt: "Die Athleten sind mit der Finanzierung jetzt eigenständig - damit muss der DOSB umgehen."