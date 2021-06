Ja, es war und ist ein Wumms. Daran gibt es keinen Zweifel. Und es sind und waren auch keine Peanuts die die Bundesregierung da bewegt hat. Das ist zugleich ein großer Gewinn, den die jahrelang propagierte schwarze Null mit sich gebracht hat. Die nach der Finanzkrise 2009 durch stetiges Wachstum und steigende Steuereinnahmen und die Sparhaushalte deutliche geschrumpfte Schuldenquote konnte schnell wieder aufgebläht werden, ohne dass die Staatsverschuldung ganz aus dem Ruder läuft.

Das günstige Zinsumfeld hat sein übriges dazu getan, dass die ganze Entwicklung bislang als finanziell händelbar erscheint, sobald die Konjunktur tatsächlich wieder anspringt und gute Wachstumsraten erneut für steigenden Steuereinnahmen sorgen.

Dass man aber diese rigide Sparpolitik der schwarzen Null zumindest nur fiskalpolitisch loben kann, wurde in dieser Krise aber auch deutlich, ja sogar überdeutlich: Etwa am digitalen Investitionsstau, an den Faxgeräten in den Gesundheitsämtern, am fehlenden Breitbandausbau in vielen Regionen des Landes, weshalb das Homeoffice vielerorts eher zur Qual, als zur produktiven Alternative wurde.

Abfederung der Krise

Dagegen hat sich der deutsche Sozialstaat im flächendeckenden Rückgriff auf die Kurzarbeit zur Abfederung der Krise für viele Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer erneut bewährt, die so der Arbeitslosigkeit entgingen, aber zugleich mit ansehen musste, wie nicht wenige Konzerne die staatlichen Hilfen indirekt und rücksichtslos zu Dividendenausschüttung an die Eigentümer genutzt haben, anstatt die Gewinne in die notwendige Modernisierung zu stecken. Die Schummeleien in den Testzentren sind dagegen nur kleine Fische. Aber auch nicht gut zu heißen.

So sehr die Kurzarbeit die Arbeitnehmer vor möglichen Kündigungen geschützt und finanziell abgesichert hat, so sehr wurde auf der anderen Seite deutlich, welch geringen Schutz die Kleinunternehmer und Soloselbständigen in eine Krise haben. Sie fallen durch alle Raster und es gibt - bis auf den letzten Weg zur staatlichen Grundsicherung - kein Instrumentarium, um dieses wachsende Heer an Klein- und Soloselbständigen schnell und angemessen aufzufangen und zu unterstützen.

Das hat die Umsetzung der Finanzhilfen auch so erschwert, weil allein die Finanzämter einen nachvollziehbaren Überblick über die Einkommensentwicklung der vergangenen Jahre haben, die durch den Corona-bedingten Stillstand kompensiert und aufgefangen werden mussten.

Und auch hier steckt die Digitalisierung noch in den Kinderschuhen, um die Hilfen schnell und angemessen auszuzahlen. Insofern gibt es gute Gründe die eingeleitete Modernisierung der Verwaltung in jedem Fall fortzusetzen, damit der Wumms auch eine dauerhafte Wirkung erzielt und wir bei der nächsten möglichen Krise nicht wieder vor den gleichen Problemen stehen.

