Ein Jahr ist der Dieselgipfel jetzt her - aber wirklich messbare Erfolge hat er nach Ansicht von Kritikern nicht gebracht. Es stehen weiter die Forderungen nach Nachrüstungen und Fahrverboten im Raum.

Der Geschäftsführer der Deutschen Umwelthilfe, Resch, sagte im Deutschlandfunk, das Problem werde nur halbherzig angegangen. Anders als von der Politik behauptet, seien Hardware-Nachrüstungen technisch möglich. Für etwa die Hälfte der Fahrzeuge gebe es fertig entwickelte Systeme, betonte Resch. Die Kosten dafür lägen bei rund 1.500 Euro pro Fahrzeug.



Der verkehrspolitische Sprecher der FDP, Luksic, kritisierte im Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur, versprochene Software-Updates seien bis heute nicht umgesetzt. Zudem müsse die Regierung endlich einen Rechtsrahmen für Hardware-Lösungen schaffen, damit die Autobesitzer überhaupt eine Möglichkeit zum Umbau bekämen.



Baden-Württembergs Verkehrsminister Hermann warf der Bundesregierung Untätigkeit vor. Die Berliner Politik sei in der Angelegenheit zu zögerlich, zeige zu viel Verständnis und übe keinen Druck auf die Automobilindustrie aus, sagte der Grünen-Politiker im Deutschlandfunk. Er plädierte für Diesel-Fahrverbote. Das erhöhe den Druck auf die Hersteller, Hardware-Nachrüstungen vorzunehmen. Die Industrie habe eine schlechte Leistung geboten und betrogen. Deshalb müsse sie nun auch die Kosten für die Nachrüstungen übernehmen, betonte Hermann.



Der Staatssekretär im Bundesverkehrsministerium, Bilger (CDU), meinte hingegen, sinnvoller als Hardware nachzurüsten wäre es, in Innovationen zu investieren. Nachrüstungen seien zu teuer und zu langwierig. Vielerorts sei die Luft zudem bereits deutlich besser geworden. Nur in wenigen deutschen Städten drohten überhaupt noch Fahrverbote, sagte er ebenfalls im Deutschlandfunk.



Beim Dieselgipfel heute vor einem Jahr hatten die deutschen Autobauer unter anderem neue Abgas-Software für insgesamt 5,3 Millionen Wagen bis Ende 2018 zugesagt. Hardware-Nachrüstungen der Fahrzeuge sind in der Regierung umstritten.