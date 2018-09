Eigentlich hatte sie mit Podcasts erstmal nicht viel am Hut, erklärt Deutschlandfunk-Redakteurin Ann-Kathrin Büüsker in ihrem Blog. Die einzige Ausnahme sei die Podcast-Serie "Serial" gewesen, vom US-amerikanischen Chicago Public Radio mitproduziert, von der sie die erste Staffel "verschlungen" habe.

"Dann kam die Geschäftsleitung auf unsere Redaktion zu, wollte ein Format, warf eine grobe Vorgabe in den Raum, und tjanun, dann probiert man halt rum, nech?", erklärt die Journalistin in norddeutschem Sprech.

Schnell sei ihr dann das Potential des Formats bewusst geworden. Mit einem vierköpfigen Podcast-Team stemmt die Aktuelle Redaktion des Deutschlandfunk seit nunmehr einem Jahr an fünf Tagen die Woche den etwa 20-minütigen Podcast "Der Tag".

Einordnung

"Wir versuchen mit 'Der Tag', uns von der aktuellen Nachrichtenlage etwas zu lösen, Hintergründe zu beleuchten, Orientierung zu vermitteln", erklärt Büüsker weiter.

Dazu gehöre es auch, Geschehnisse nicht nur abzubilden, sondern versuchen sie zu erklären.

"Wir berichten nicht, was ein Politiker sagt, wir ordnen ein, warum er es sagt, machen klar, welche Intention sich dahinter verbirgt, gleichen es mit konkreten Handlungen der agierenden Person ab."

Den sogenannten "he said, she said"-Journalismus, in dem Aussagen von Politikerinnen und Politikern einfach aneinandergereiht werden, hält Büüsker für demokratiegefährdend.

"Wir als Journalisten dürfen uns nicht zu Sprachrohren von Politiker*innen machen lassen, damit werden wir unserer Aufgabe nicht gerecht und machen uns überflüssig."

Ihre Botschaften könnten Politikerinnen und Politiker heute viel bequemer über ihre Social-Media-Kanäle ausspielen. Die Aufgabe von Journalismus sei es nicht, diese Äußerungen unreflektiert zu übernehmen, sondern sie zu prüfen.

Ähnlich wie etwa US-Wissenschaftler und Journalismus-Forscher Jay Rosen weist die Journalistin darauf hin, dass journalistische Formate und Herangehensweisen in diesem Zusammenhang überprüft und - wo nötig - verändert werden müssen.

Transparenz

Neben den Themen des Tages spielen auch die Hintergründe von Berichterstattung immer wieder eine Rolle im Podcast.

"Wie kommt ein Korrespondent überhaupt an seine Quellen? Warum berichten wir über einen konkreten Mordfall, obwohl wir über andere Mordfälle nicht berichten? Wieso machen wir ein Interview mit einer bestimmten Person? Und hat das alles so richtig gut funktioniert?"

Das alles Geschehe nicht aus einem Selbstzweck, sondern um kenntlich zu machen, wie journalistische Arbeit funktioniert. Durch Transparenz Vertrauen schaffen, sei ein Ziel des Podcasts, erklärt Büüsker in ihrem Blog.

"Sie sehen, dass wir Menschen sind, die auch Fehler machen. Und sie lernen unsere Arbeitsprozesse zu verstehen. Sie verstehen, wie wir an Informationen kommen, wie wir zu Einschätzungen gelangen."

Offen auch über Fehler sprechen, Unklarheiten, divergierende Einschätzungen und Haltungen - im Podcast geben die Journalistinnen und Journalisten mehr von sich Preis als im linearen Radioprogramm des Dlf.

"Wir machen klar, wie wir zu Dingen stehen, was uns bewegt, welche Gedanken uns im Kopf herumschwirren."

Dadurch sei das Format auch meinungsgeladener als im Programm, so Büüsker. Aber nicht ohne Rückbindung an Fakten: So erklärten etwa auch Korrespondenten sehr deutlich, auf welcher Faktenlage sie zu ihren Einschätzungen kämen.

Community-Building

Die Reaktionen der Hörerinnen und Hörer waren für Ann-Kathrin Büüsker aber "die wohl größte Überraschung und der größte Segen", wie sie auf ihrer Internetseite schreibt. "Durchweg wohlwollend, aber kritisch, setzen sich viele unserer Zuhörer*innen sehr intensiv mit unserem Programm auseinander", erklärt die Deutschlandfunk-Redakteurin. Und genau darin sieht sie eine Stärke des "Tags":

"Podcasts sind ein Format, in dem wir mit einem sehr persönlich geprägten Produkt hinausgehen können, in dem wir menschlich sind und doch gleichzeitig versuchen, unseren Anspruch als die Informationsinstanzen im Ohr unserer Zuhörenden aufrechtzuhalten. Dafür bekommen wir so viel von ihnen zurück, können in einen Dialog treten und uns miteinander auseinandersetzen. Eben das, was diese Gesellschaft gerade braucht."