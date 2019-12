Der freie Reporter Juan Moreno ist von der Fachzeitschrift "Medium Magazin" zum "Journalisten des Jahres" 2019 gewählt worden.

Moreno sei es zu verdanken, dass Ende 2018 der "Spiegel"-Journalist Claas Relotius als notorischer Betrüger entlarvt worden sei, erklärte die Jury zur Begründung. Moreno, der selbst überwiegend für das Nachrichtenmagazin "Der Spiegel" arbeitet, war Relotius bei dessen Fälschungen von Artikeln auf die Schliche gekommen.

"Journalistische Standards umgekrempelt"

Moreno habe "als Reporter die Hartnäckigkeit des gründlichen Rechercheurs und ehrlichen journalistischen Handwerkers" gezeigt, erklärte die 100-köpfige Fachjury weiter. Zudem habe er den Mut bewiesen, für die Wahrheit persönlich viel aufs Spiel zu setzen, da ihm zunächst niemand glauben wollte. Letztlich habe Morenos Enthüllungsgeschichte die journalistischen Standards für Authentizität, Transparenz und Belegbarkeit von Recherchen im ganzen Land umgekrempelt und das Potenzial des Journalismus zur Selbstkorrektur gestärkt.

Enthüllung ein Jahr her

Der "Spiegel" hatte den Betrugsfall im eigenen Haus im Dezember 2018 öffentlich gemacht. Der vielfach mit Preisen ausgezeichnete Journalist Relotius gab nach internen Nachforschungen Fälschungen zu und verließ das Haus.



Der undotierte Preis "Journalistinnen und Journalisten des Jahres" wird seit 2004 vom "Medium Magazin" in mehreren Kategorien verliehen. Die Jury besteht aus Vertretern und Vertreterinnen der Medienbranche sowie aus den Ausgezeichneten des Vorjahres und Nachwuchs-Talenten der "Top 30 bis 30" des Jahres 2019. Die Preise werden am 17. Februar 2020 in Berlin verliehen.



