Kommentar zu ein Jahr Koalition

Die Spitzen der Ampel-Parteien v.l.n.r.: Christian Lindner, Olaf Scholz, Annalena Baerbock, Robert Habeck (picture alliance/dpa)

Man muss der Ampel-Koalition zugutehalten, dass sie ihre Arbeit unter doppelt erschwerten Bedingungen begonnen hat. Da wäre einerseits der enorme Reform- und Investitionsstau. Behörden und Ministerien mussten erst einmal aus dem Modus des Verwaltens in einen Modus des Gestaltens gebracht werden.

Während überall noch der Staub rausgekehrt und Strukturen neu geordnet wurden, überfiel Russland die Ukraine. Und so wurde die Regierung erneut von einer Krise überrollt, mit Krisenbekämpfung beschäftigt, statt in eine aktive Gestaltung der Zukunft eintreten zu können. Blöd gelaufen – für uns alle.

Die Mechanismen der Regierung konterkarieren ihre Ziele

Immerhin – die Krisenbewältigung ist bisher so lala gelungen. Für diesen Winter etwa sieht die Energieversorgung bislang okay aus – was im Frühjahr noch vollkommen ungewiss schien. Inzwischen machen sich aber auch die negativen Folgen der weitgehend auf das Reagieren beschränkten Politik bemerkbar.

Weil die Regierung zuletzt so darauf fixiert war, Energiepreise in den Griff zu bekommen, hat sie zum Teil Mechanismen geschaffen, die ihre eigentlichen Ziele konterkarieren – so etwa die Abschöpfung von Erlösen am Strommarkt. Diese sorgt aktuell für enorme Investitionsunsicherheit. Ausschreibungen für Solar- und Windkraft waren zuletzt deutlich unterzeichnet. Das droht den so dringend notwendigen Ausbau der Erneuerbaren Energien zu bremsen.

Die Grünen haben an dieser und anderer Stelle so viele Kompromisse gemacht, dass politische Entscheidungen oft ihren eigentlich vorgetragenen politischen Zielen nicht mehr wirklich entsprechen. Sie haben an Farbe verloren.

Die FDP kämpft vor allem mit sich selbst

Während die FDP kämpft. Um Leucht- beziehungsweise Durchsetzungskraft gegenüber den Koalitionspartnern, vor allem aber mit sich selbst. Unzufriedenheit mit der Gesamtsituation in Teilen der Fraktion, schlechte Landtagswahlergebnisse, verstolperte Kommunikation über politische Ziele. Wie jüngst bei der Debatte über Staatsbürgerschaft, bei der die FDP meckerte und plötzlich wirkte, als wollte sie alles ganz anders – obwohl die Pläne der Innenministerin nahezu eins zu eins FDP-Wahlprogramm umsetzen würden. Es dauerte etwa eine Woche und diverse Hintergrundgespräche, bis es der FDP gelang herauszuarbeiten, dass sie in der Sache nichts dagegen hatte, wohl aber das Timing missbilligte und Rückführungen auch für richtig hält. Kommunikation versemmelt - und die Partei, die im Wahlkampf sagte, so wie es sei, könne es nicht bleiben, wirkte mal wieder wie eine glanzlose Dagegen-Partei.

Die SPD-Bundestagsfraktion bleibt fast unsichtbar

Und die SPD? Die Bundestagsfraktion wirkt völlig blass und paralysiert von der Frage des richtigen Umgangs mit Russland. Der Kanzler und seine sozialdemokratischen Kabinettsmitglieder geben den Ton an, setzen rote Akzente wie Mindestlohnerhöhung und Bürgergeld um, doch darüber hinaus bleibt die SPD-Bundestagsfraktion fast unsichtbar.

Die Ampel war nie eine Liebesheirat, das haben alle Beteiligten stets betont, aber aktuell kommt sie nicht über ein „Es könnte schlimmer sein“ hinaus. Ein bisschen weniger verzetteln, ein bisschen konstruktiver an einem Strang ziehen, gemeinsam gestalten, es wäre wünschenswert.