Mit einer Gedenkfeier in Hanau soll heute Abend an die neun Todesopfer des rassistischen Anschlags vor einem Jahr erinnert werden. Geplant sind Reden von Vertretern der Hinterbliebenen sowie von Bundespräsident Steinmeier. Der Zentralrat der Muslime befürchtet, dass es in Deutschland jederzeit wieder zu rassistischen Angriffen kommen könnte.

Der Zentralratsvorsitzende Mazyek sagte der der "Neuen Osnabrücker Zeitung", punktuell würden zwar Schutzmaßnahmen erhöht, das sei aber nicht ausreichend. Rechtsextreme Anschläge zum Beispiel auf Muslime seien eine "konkrete Gefahr". Mazyek betonte zudem, man müsse stärker ins Bewusstsein rufen, dass in Hanau vor einem Jahr Landsleute angegriffen worden seien. Es habe sich bei den Opfern um Deutsche gehandelt.



Am 19. Februar 2020 hatte in Hanau ein 43-jähriger Rechtsextremer neun Menschen aus rassistischen Motiven erschossen. Anschließend tötete er seine Mutter und sich selbst.



Am Abend soll in Hanau mit einer Gedenkfeier an die neun Todesopfer erinnert werden. Geplant sind Reden von Vertretern der Hinterbliebenen sowie von Bundespräsident Steinmeier. Wegen der Corona-Pandemie können nur 50 geladene Gäste teilnehmen. In der hessischen Stadt sind heute zudem Aktionen gegen Rassismus an Schulen sowie in Vereinen und Unternehmen geplant.



Gestern Abend hatten tausende Menschen mit einem Demonstrationszug durch Frankfurt am Main an die Toten erinnert. Korrespondentenberichten zufolge forderten die etwa 2.000 bis 5.000 Demonstranten unter anderem eine stärkere Auseinandersetzung mit Rassismus und Rechtsextremismus in Deutschland. Auf Fotos und Videos war auf Twitter zu sehen, wie die Menschen Bilder der neun Ermordeten durch die Straßen trugen.

Diese Nachricht wurde am 19.02.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.