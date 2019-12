Ein Jahr nach dem Anschlag auf den Weihnachtsmarkt in Straßburg ist der Opfer und deren Angehöriger gedacht worden. Der 11. Dezember werde niemals ein Tag des Hasses, sondern der Erinnerung, des Mutes und der Solidarität sein, erklärte Innenminister Castaner. Auf dem Zentralen Platz der Republik weihte er ein Denkmal ein.

Es wurde von einer Frau entworfen, die selbst bei dem Attentat verletzt wurde. Das Denkmal zeigt die in schwarz gehaltene Silhouette der Straßburger Altstadt mit dem Münster unter einem Glaskasten.

Auch Angehörige nehmen teil

Vor einem Jahr waren bei einem islamistischen Anschlag auf den Straßburger Weihnachtsmarkt fünf Menschen getötet worden. Der Täter wurde nach zwei Tagen Großfahndung aufgespürt und von der Polizei erschossen. An der heutigen Gedenkzeremonie nahmen auch Angehörige der fünf Opfer teil.



Für Mittwochabend war noch ein ökumenischer Gottesdienst im Straßburger Münster geplant. Um 19.45 Uhr sollen in Straßburg und umliegenden Gemeinden die Kirchenglocken läuten. Die Bürger sind aufgerufen, im Gedenken an die Opfer Kerzen und Lichter in Fenstern aufzustellen.



Der Weihnachtsmarkt in Straßburg findet dieses Jahr zum 450. Mal statt. Er ist der älteste Markt dieser Art in Frankreich und wird massiv gesichert. Die Altstadtinsel ist weitgehend abgeriegelt, Besucher müssen mit Patrouillen von Soldaten der Anti-Terror-Einheit rechnen.