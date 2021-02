Mit einer Gedenkfeier in Hanau soll am Abend an die neun Todesopfer des rassistischen Anschlags erinnert werden.

Geplant sind Reden von Vertretern der Hinterbliebenen sowie von Bundespräsident Steinmeier. Wegen der Corona-Pandemie können nur 50 geladene Gäste teilnehmen. In der hessischen Stadt sind heute zudem Aktionen gegen Rassismus an Schulen sowie in Vereinen und Unternehmen geplant.



Gestern Abend hatten tausende Menschen mit einem Demonstrationszug durch Frankfurt am Main an die Toten erinnert. Auf Twitter wurden zahlreiche Einträge dazu gepostet, die Rede war von 2.000 bis 5.000 Teilnehmern. Auf Fotos und Videos war zu sehen, wie die Menschen Bilder der neun Ermordeten durch die Straßen trugen. Wie die Deutsche Presse-Agentur berichtet, forderten die Demonstranten unter anderem eine stärkere Auseinandersetzung mit Rassismus und Rechtsextremismus in Deutschland.



Am 19. Februar 2020 hatte in Hanau ein 43-jähriger Rechtsextremer neun Menschen aus rassistischen Motiven erschossen. Anschließend tötete er seine Mutter und sich selbst.

Diese Nachricht wurde am 19.02.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.