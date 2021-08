In nur wenigen Minuten erreicht der Space-Liner den Mond. Das Festivalgelände verzweigt sich entlang natürlich entstandener Lavaröhren. Und obwohl zahllose andere Festivalgäste an uns vorbeiziehen, ist es angenehm ruhig. Denn durch intelligentes Noise-Cancelling dringen nur Geräusche in unsere akustische Filterblase, die für uns von Belang sind. Wir betreten den großen Mondkrater, eine gigantische Glaskuppel trennt uns vom All. Und gleich steht die leuchtende Erdkugel exakt über der Bühne.

Das junge Künstlerkollektiv "bigger space" hat ein Musikfestival für das Jahr 2121 auf dem Mond entworfen, bei dem Alter Egos von gegenwärtigen Komponist*innen und Musiker*innen auftreten. In ihren Arbeiten setzen sie sich mit der Frage auseinander, wie Musik in 100 Jahren klingen könnte. Dass der Veranstaltungsort der Erdtrabant ist, muss niemanden davon abhalten, das Festival zu besuchen. Denn die immersive 3D-Audio-Experience ist in verschiedenen Planetarien als auch online zu erleben.

Autorin Leonie Reineke folgt in ihrer Sendung ganz der Fiktion der Urheber*innen Isabell Ohst, Vincent Wikström und Nico Sauer und vermittelt in ihrem Radiostück gewissermaßen selbst Erlebtes. Sie darf vor allem auch schon einmal hineinhören in die Sounds und Klangerzeuger der neuen Musik in der Zukunft.