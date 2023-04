Der Deutschlandfunk in Köln (Deutschlandradio © Markus Bollen)

Die Vorhersage:

Nachts im Norden und im Südosten wolkig, sonst gering bewölkt oder klar, in der Osthälfte stellenweise Nebel oder Hochnebel. Tiefstwerte plus 7 bis minus 3 Grad. Im Westen und Nordwesten im Tagesverlauf Aufzug dichterer Bewölkung und am Abend etwas Regen. Sonst nach Nebelauflösung leicht bewölkt oder sonnig. Temperaturen 14 bis 18, im Südwesten bis 20 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Dienstag nach Osten abziehender Regen. Nachfolgend wechselnd bewölkt mit einzelnen Schauern und kurzen Gewittern, im Süden auch längere sonnige Abschnitte. 11 bis 16 Grad.

Diese Nachricht wurde am 10.04.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.