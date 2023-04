Aktuelle Bilder zu dem Einsatz im Westjordanland liegen noch nicht vor. (Deutschlandfunk )

Mindestens eine weitere Person wurde demnach verletzt. Das israelische Militär bestätigte den Einsatz im Flüchtlingslager Aqabat Jaber nahe der Stadt Jericho, ohne Einzelheiten zu nennen. - Die Sicherheitslage in der Region hatte sich über das Osterwochenende verschärft. Nach Raketenangriffen auf die von Israel annektierten Golanhöhlen reagierte das israelische Militär mit Angriffen auf Ziele in Syrien. Am Freitag wurden zudem bei einem Angriff im Westjordanland zwei Frauen getötet. Bei einem weiteren Anschlag in Tel Aviv kam ein Tourist ums Leben.

Diese Nachricht wurde am 10.04.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.