Feuerwehrleute bekämpfen den Brand auf der Fähre "Euroferry Olympia". (AFP / Voula Pappa)

Das teilten die griechischen Behörden mit. Die Leiche wurde in einem Lastwagen auf einem Parkdeck des Schiffs entdeckt. Damit werden noch zehn Menschen vermisst. Eine aus Belarus stammender Mann konnte heute früh gerettet werden. Kurz nach Ausbruch des Feuers waren bereits etwa 280 Passagiere und Crewmitglieder in Sicherheit gebracht worden.

Der Brand war am Freitag aus noch unbekannter Ursache auf einem der Parkdecks ausgebrochen. Die Löscharbeiten gestalten sich wegen der hohen Temperaturen schwierig. Die Autofähre war auf dem Weg von Griechenland nach Italien.

Auf dem Atlantik südlich der Azoren treibt weiterhin führerlos ein brennender Frachter mit 4.000 Autos an Bord. Experten eines niederländischen Bergungsunternehmens wollen versuchen, das Feuer auf See zu löschen. Die 22 Besatzungsmitglieder waren am vergangenen Mittwoch gerettet worden.

