Die Raffinerie in Slawjansk in der südrussischen Region Krasnodar sei am frühen Morgen mit einer Drohne attackiert worden, teilte die Regionalbehörde im Onlinedienst Telegram mit. Es habe ein Todesopfer gegeben. Für den Angriff sei die Ukraine verantwortlich. Bereits gestern waren im Gebiet Samara Raffinerien mit Drohnen attackiert worden, eine davon geriet offenbar in Brand. Nach Angaben des Moskauer Bürgermeisters Sobjanin wurden heute früh mehrere ukrainische Drohnen im Anflug auf die Region abgeschossen.

Diese Nachricht wurde am 17.03.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.