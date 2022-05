Die iranische Flagge (picture alliance / dpa / Jerzy Dabrowski)

In der Anlage in Partschin nahe Teheran habe sich ein Unfall in einer der Forschungseinheiten des Verteidigungsministeriums ereignet, teilte die iranische Regierung mit. Ein Ingenieur sei dabei gestorben, ein weiterer Mitarbeiter sei verletzt worden.

Der Iran stand in der Vergangenheit unter Verdacht, in Partschin militärische Tests vorzunehmen, die womöglich zu einem Programm für die Entwicklung von Atomwaffen gehörten. Teheran hat dies mehrfach bestritten.

Das iranische Atomprogramm ist seit Jahren regelmäßig Ziel von Sabotageakten und Cyber-Angriffen. Auch mehrere beteiligte Wissenschaftler wurden ermordet. Die iranische Regierung beschuldigt Israel, dafür verantwortlich zu sein.

