Die Kirche in Laguna Woods in Kalifornien (AP)

Durch die Schüsse in einer Kirche in Laguna Woods im US-Bundesstaat Kalifornien wurde mindestens ein Mensch getötet. Fünf weitere wurden verletzt, vier davon schwer, wie die Polizei mitteilte. Der mutmaßliche Täter sei festgenommen worden. Der Hintergrund des Angriffs ist unklar.

Am Samstag hatte ein 18-Jähriger in Buffalo im Bundesstaat New York zehn Menschen erschossen und drei weitere verletzt. Die meisten Opfer waren Afroamerikaner. Die Behörden gehen von einer rassistisch motivierten Tat aus und erhoben Mordanklage. US-Präsident Biden reist am Dienstag nach Buffalo, wie das Weiße Haus mitteilte. Er wolle dort mit der Gemeinde trauern.

Diese Nachricht wurde am 16.05.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.