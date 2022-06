Einsatzkräfte des Katastropfenschutz bei ihren Arbeiten nach einem Unwetter mit schweren Schäden in Österreich im Bezirk Villach-Land. (dpa/ Gert Eggenberger)

Ein 82-jähriger Mann wurde am Ossiacher See im Bundesland Kärnten von einem Bach mitgerissen und tot aufgefunden. Nach einer weiteren vermissten Person wird noch gesucht. Die Behörden riefen für mehrere Orte Zivilschutzalarm aus. Die Bewohner wurden aufgerufen, sich im ersten Stock ihrer Häuser in Sicherheit zu bringen. Mehrere eingeschlossene Menschen wurden bereits per Hubschrauber gerettet.

Österreich hatte diese Woche zunächst unter einer Hitzewelle gelitten. Es folgten Gewitter und heftige Regenfälle. Die Zunahme solcher Wetterextreme in Europa ist Wissenschaftlern zufolge eine Folge des Klimawandels.

Diese Nachricht wurde am 29.06.2022 im Programm Deutschlandfunk Nova gesendet.