Rettungskräfte arbeiten an der Unfallstelle. (picture alliance/dpa/Matthias Balk)

Sprecher von Polizei und Feuerwehr bestätigten, dass es zudem 14 Verletzte gebe. In den beiden Zügen der S-Bahn hätten sich insgesamt knapp 100 Menschen befunden. Das Unglück ereignete sich in der Nähe des Bahnhofs Ebenhausen-Schäftlarn auf der Strecke zwischen München und dem Starnberger See. Dort verläuft die Trasse eingleisig. Rettungs- und Bergungskräfte sowie Hubschrauber sind im Einsatz. Die Behörden schätzen, dass die Arbeiten an der Unglücksstelle bin in die Nacht hinein dauern werden.

Diese Nachricht wurde am 14.02.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.