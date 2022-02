Rettungskräfte arbeiten an der Unfallstelle. (picture alliance/dpa/Matthias Balk)

Sprecher von Polizei und Feuerwehr bestätigten, dass es zudem 14 Verletzte gebe. In den beiden Zügen der S-Bahn hätten sich insgesamt knapp 100 Menschen befunden. Das Unglück ereignete sich in der Nähe des Bahnhofs Ebenhausen-Schäftlarn auf der Strecke zwischen München und dem Starnberger See. Dort verläuft die Trasse eingleisig. Bergungskräfte haben inzwischen eine der S-Bahnen mit einem Kran gesichert, damit der entgleiste Zug nicht in eine Böschung abrutscht.

Diese Nachricht wurde am 15.02.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.