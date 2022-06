Messerangriff in Kressbronn (Davor Knappmeyer/Tnn/dpa)

Fünf weitere Personen wurden nach Angaben der Polizei verletzt. Ein 31-jähriger Nigerianer soll in der Unterkunft in Kressbronn in der Nacht wahllos auf Mitbewohner eingestochen haben. Der Tatverdächtige ist der Polizei bereits bekannt. Nachdem er im Mai in der Einrichtung randaliert hatte, wurde er vorübergehend in einer psychiatrischen Fachklinik betreut.

