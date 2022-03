Während des Erdbebens fielen in Supermärkten die Waren aus den Regalen. (AP)

Zwei weitere Todesfälle seien keine direkte Folge des Bebens gewesen, teilten die Behörden mit. Ein dritter Fall werde noch geprüft. Durch die Erdstöße entstanden erhebliche Schäden an Straßen und Gebäuden. Ein Schnellzug entgleiste. Außerdem waren rund zwei Millionen Haushalte zwischenzeitlich ohne Strom, darunter 700.000 allein in Tokio. In der Atomruine in Fukushima fiel infolge des Erdbebens der Druck im Sicherheitsbehälter eines der drei zerstörten Reaktoren ab, wie der japanische Fernsehsender NHK berichtet. Der Betreiberkonzern Tepco überprüfe den Vorfall.

Das Beben hatte eine Stärke von 7,4. Eine zunächst ausgegebene Tsunami-Warnung wurde aufgehoben.

