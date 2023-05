Bild während eines früheren israelischen Luftangriffs auf Syrien - hier auf Damaskus. Man sieht den Leuchtstreif der syrischen Flugabwehr. (dpa / AP/ Hassan Ammar)

Nach Angaben syrischer Staatsmedien wurden der Flughafen der Stadt Aleppo und einige nahegelegene Orte attackiert. Dabei wurden ein Soldat getötet und sieben Menschen verletzt, darunter zwei Zivilisten. Am Flughafen entstand erheblicher Sachschaden; er ist derzeit außer Betrieb. Aus Israel gab es wie üblich keine Bestätigung der Angriffe.

Die israelische Armee greift in Syrien in der Regel Stellungen iran-treuer Milizen an, die das Regime von Machthaber Assad unterstützen. Israel betrachtet die Präsenz des Iran im Nachbarland als strategische Bedrohung.

Diese Nachricht wurde am 02.05.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.