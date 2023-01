Ein Viertel der Beschäftigten geht häufig krank zur Arbeit. (imago images / AFLO)

Wie die Techniker Krankenkasse mitteilte, trifft dies auf rund 23 Prozent der von ihr Befragten zu. Etwa 58 Prozent arbeiten zumindest manchmal, obwohl sie krank sind. Lediglich 17 Prozent geben an, in einem solchen Fall immer zu Hause zu bleiben.

Neben Führungskräften gaben vor allem Frauen und jüngere Beschäftigte an, häufig krank zur Arbeit zu gehen. Als Grund wird meist genannt, dass es keine Vertretung gebe, dass die Krankheit nicht ansteckend sei, dass man den Kollegen nicht zur Last fallen wolle oder dass dringende Arbeiten anstünden. Auch Freude an der Arbeit wird genannt.

Die Techniker Krankenkasse hatte rund 1.230 Beschäftigte befragt.

Diese Nachricht wurde am 05.01.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.