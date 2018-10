Die Versicherungswirtschaft geht von weiter sinkenden Einbruchs-Zahlen in Deutschland aus.

Gebe es bis Jahresende nicht noch eine außergewöhnliche Entwicklung, werde man das dritte Jahr in Folge einen Rückgang verzeichnen, sagte der Hauptgeschäftsführer des Gesamtverbandes der Deutschen Versicherungswirtschaft, von Fürstenwerth, dem RedaktionsNetzwerk Deutschland. Allerdings beginne mit der dunklen Jahreszeit erst die Hauptsaison der Einbrecher. Als möglichen Grund für den Rückgang nannte Fürstenwerth eine bessere Prävention. So nähmen viele Hausbesitzer die staatliche Förderung für Einbruchschutz durch die Kreditanstalt für Wiederaufbau in Anspruch, erklärte von Fürstenwerth. Fast die Hälfte aller Einbruchsversuche würden abgebrochen, wenn Täter nicht schnell genug in das Objekt gelangten.