Ermittlungen im iranischen Kerman: Eine der Explosionen soll eine Selbstmordattacke gewesen sein. (picture alliance / Zumapress / Tasnim News Agency)

Dies habe unter anderem die Auswertung von Videoüberwachung ergeben, berichtete die Nachrichtenagentur Irna. Die Hintergründe der zweiten Detonation seien noch nicht abschließend geklärt, hieß es weiter. Vermutet wird auch hier ein Selbstmordanschlag.

Am vierten Todestag des iranischen Generals Soleimani waren am Mittwoch in dessen Heimatstadt Kerman nahe seiner Grabstätte bei zwei Explosionen mehr als 80 Menschen getötet worden. Die Regierung in Teheran sprach von einer Terrorattacke.

Vier vom Iran unterstützte Milizionäre bei Angriff in Bagdad getötet

Bei einem Drohnenangriff sind am heutigen Donnerstag in Bagdad Insidern zufolge vier Mitglieder einer mit dem Iran verbündeten irakischen Miliz getötet worden. Sechs Menschen seien verletzt worden, verlautete aus Polizei- und Sicherheitskreisen. Bei dem Angriff sei auch ein hochrangiger Kommandeur getötet worden, berichtet die Nachrichtenagentur AP. Aus Kreisen der US-Regierung hieß es, das amerikanische Militär sei gegen die Miliz vorgegangen. Details wurden zunächst nicht genannt.

