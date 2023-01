Nach einem Interview direkt nach der 0:2-Niederlage reagierte auf eine Frage nach der Zukunft von Trainer Sandro Schwarz mit den Worten: "Wenn du noch mal frägst, kriegst du eine gescheuert." Der Sender veröffentlichte das Video , auch die Sendung "Zeiglers wunderbare Welt des Fußballs" griff es auf. Bobic bat am Montag um Entschuldigung. Er habe zu emotional reagiert; es sei nicht so gemeint gewesen. So etwas solle man im Fußball kurz nach einem Spiel bitte nicht überbewerten, sagte er in "Bild". Bobic war nach dem Spiel von seinen Ämtern entbunden worden - allerdings nicht wegen der Drohung, sondern wegen des sportlichen Misserfolgs des Klubs.