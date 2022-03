Wildpflaume vor blauem Himmel (imago stock&people)

Die Vorhersage:

Erneut verbreitet sonnig. Ganz im Westen am Nachmittag ein paar Quellwolken. Höchstwerte 16 bis 20 Grad, an der See deutlich kühler. Morgen wieder sonnig bei 15 bis 21 Grad, an den Küsten 9 bis 14 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Freitag im Norden und in der Mitte im Tagesverlauf Durchzug von Wolkenfeldern. Im Süden meist sonnig. Temperaturen im Küstenbereich 9 bis 15, sonst 15 bis 20 Grad.

Diese Nachricht wurde am 23.03.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.