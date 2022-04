Die Bundesregierung will ärmeren Ländern helfen, wenn die Getreidelieferungen aus der Ukraine ausfallen. (Anatolii STEPANOV / FAO / AFP)

Das beschloss das Bundeskabinett in Berlin. Enthalten sind laut Ministerium unter anderem zusätzliche Gelder für direkte Hilfen an die Ukraine sowie für Maßnahmen, um die Folgen des Krieges für ärmere Länder abzumildern. Gerade in Afrika sind viele Staaten auf Getreidelieferungen aus der Ukraine und Russland angewiesen.

Entwicklungsministerin Schulze erklärte, wenn Lieferungen aus der Kornkammer der Welt ausfielen und Preise weltweit stiegen, treffe das die Ärmsten der Armen weltweit. Sie warnte vor einer Ernährungskrise, wie die Welt sie seit Jahrzehnten nicht mehr habe erleben müssen.

Diese Nachricht wurde am 27.04.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.