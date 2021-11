Biontech will in der kommenden Woche eine Million zusätzliche Impfdosen ausliefern. (picture alliance/dpa / Lino Mirgeler)

Der bayerische Gesundheitsminister Holetschek sagte in München, dies habe Bundesgesundheitsminister Spahn gegenüber den Ländergesundheitsministern angekündigt. Es würden dann drei statt zwei Millionen Dosen des Biontech-Vakzins verimpft werden können. Wie die Deutsche Presse-Agentur berichtet, forderten die Länder zudem einstimmig, dass die vom Bundesgesundheitsministerium angekündigte Kontigentierung des Impfstoffs von Biontech aufgehoben wird.

Spahn bemühte sich unterdessen erneut, Vorbehalte gegen den Moderna-Impfstoff für das sogenannte Boostern zu zerstreuen. Moderna sei ein guter, sicherer und sehr wirksamer Impfstoff, sagte der CDU-Politiker. Zugleich appellierte Spahn mit sehr drastischen Worten an die Bevölkerung, sich impfen zu lassen. Am Ende dieses Winter werde jeder in Deutschland entweder geimpft, genesen oder gestorben sein.

Diese Nachricht wurde am 22.11.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.