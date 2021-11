Biontech will in der kommenden Woche eine Million zusätzliche Impfdosen ausliefern. (picture alliance/dpa / Lino Mirgeler)

Wie die Deutsche Presse-Agentur berichtet, forderten die Länder zudem einstimmig, dass die vom Bundesgesundheitsministerium angekündigte Kontigentierung des Impfstoffs von Biontech aufgehoben wird.

Spahn bemühte sich unterdessen erneut, Vorbehalte gegen den Moderna-Impfstoff für das sogenannte Boostern zu zerstreuen. Moderna sei ein guter, sicherer und sehr wirksamer Impfstoff, sagte der CDU-Politiker. Zugleich appellierte Spahn mit sehr drastischen Worten an die Bevölkerung, sich impfen zu lassen. Am Ende dieses Winter werde jeder in Deutschland entweder geimpft, genesen oder gestorben sein.

Intensivmediziner sehr besorgt

Die Intensivmediziner-Vereinigung Divi ist äußerst besorgt über die Corona-Lage in Deutschland. Divi-Präsident Marx sagte, die Corona-Lage sei momentan nicht unter Kontrolle. Vielerorts seien die Intensivstationen bereits überlastet, Ärzte bereiteten sich verstärkt auf Patientenverlegungen vor. Er warnte, wenn die Infektionsdynamik in den nächsten Tagen und Wochen anhalte und es weiter einen ungebremsten Anstieg an schwerkranken Covid-19-Patienten gebe, werde eine Priorisierung von Eingriffen und eine Umorganisation in weiten Teilen Deutschlands notwendig.

Auch Kretschmann für Impfpflicht

Immer mehr führende Politiker sprechen sich angesichts der Lage für eine allgemeine Impfpflicht gegen das Coronavirus aus. Der baden-württembergische Ministerpräsident Kretschmann betonte, diese sei kein Verstoß gegen Freiheitsrechte, sondern die Voraussetzung dafür, dass man die Freiheit zurückgewinne. In einem gemeinsamen Gastbeitrag mit dem bayerischen Regierungschef Söder für die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" heißt es, in Deutschland könnten alle so eigensinnig sein, wie sie wollten.

Doch es gebe eine Grenze, wenn die eigene Weltanschauung anderen Menschen schweren Schaden zufüge. Auch Hessens Regierungschef Bouffier sagte, dies werde man womöglich nicht umgehen können, um aus der Dauerschleife immer neuer Coronawellen herauszukommen.

Dagegen schloss der geschäftsführende Kanzleramtschef Braun eine Impfpflicht für alle aus. Er sei allerdings dafür, dass eine Pflicht in Einrichtungen mit besonders vulnerablen Gruppen wie Pflegeheimen erwogen und gesetzlich auf den Weg gebracht werde, sagte Braun dem SWR-Hörfunk. Ähnlich äußerten sich Vertreter von FDP und SPD.

