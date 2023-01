Silvester weltweit

In Paris feierten laut Medienberichten rund eine Million Menschen auf den Champs-Elysées den Beginn des neuen Jahres. (Aurelien Morissard / AP / dpa / Aurelien Morissard)

So versammelten sich etwa in Paris rund eine Million Menschen bei einem großen Feuerwerk auf den Champs-Élysées. In London sahen mehr als 100 000 Menschen ein Großfeuerwerk am Riesenrad London Eye, nachdem Big Ben um Mitternacht mit zwölfmaligem Glockenschlag das neue Jahr eingeläutet hatte. Gefeiert wurde auch in den Niederlanden. Dort ignorierte die Bevölkerung zum Großteil das dort verhänge Böllerverbot. In Großstädten wie Rotterdam, Nimwegen und Amsterdam gab es große Feuerwerke.

Hunderttausende Menschen haben mit Feuerwerk und Musik in der brasilianischen Küstenstadt Rio de Janeiro das neue Jahr begrüßt. Um Mitternacht begann dort ein zwölfminütiges Feuerwerk, das von zehn Flößen vor dem Strand des Stadtteils Copacabana abgefeuert wurde.

Diese Nachricht wurde am 01.01.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.