Antrag auf Wohngeld: Ab 1. Januar erhöht sich die Sozialleistung zum ersten Mal automatisch. (imago stock & people)

Zum ersten Januar greift erstmals die 2020 beschlossene automatische Anpassung an die aktuellen Mieten und Einkommen. Nach Angaben von Bundesbauministerin Geiwitz erhöht sich das Wohngeld im Schnitt um 13 Euro pro Haushalt. Insgesamt profitierten etwa eine Million Menschen. Die SPD-Politikerin kündigte an, sich für eine weitere Stärkung des Wohngeldes einzusetzen, um einkommensschwache Menschen in Rente sowie Alleinerziehende besser zu unterstützen.

Wohngeld können Menschen beantragen, die über ausreichend Einkommen für ihre Lebenshaltungskosten verfügen, aber nicht genug erwirtschaften, um auch ihre Wohnungskosten zu decken.

Diese Nachricht wurde am 30.12.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.