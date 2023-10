"Marsch der Million Herzen" in Polen (Rafal Oleksiewicz / AP / dpa / Rafal Oleksiewicz)

Die Stadtverwaltung sprach von der größten Demonstration in der Geschichte Warschaus. Die Polizei hatte zuvor allerdings über lediglich 100.000 Teilnehmer berichtet. Die Menschen zogen mit Transparenten durch das Zentrum Warschaus und riefen zur Abwahl der Regierung bei den Parlamentswahlen am 15. Oktober auf. Zu dem sogenannten "Marsch der Millionen Herzen" hatte die Bürgerplattform PO des ehemaligen polnischen Premierministers und Präsidenten des Europäischen Rats, Tusk, aufgerufen. - Der Wahlkampf in Polen wird verbal mit großer Härte geführt.

