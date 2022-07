Wegen der Corona-Pandemie waren bei dem Hadsch deutlich weniger Gläubige zugelassen als sonst. (Archivbild vom 29.07.2020) (AFP/STR)

Alle Gläubigen in der heiligsten Stadt des Islams müssen geimpft sein und strenge Hygieneregeln einhalten. Der Hadsch umfasst unter anderem die Umkreisung der Kaaba in der Großen Moschee von Mekka, sowie die symbolische Steinigung des Teufels in Mina.

In den vergangenen beiden Jahren hatte die Pilgerfahrt in stark reduzierter Form stattgefunden. 2020 waren nur tausend Gläubige mit Wohnsitz in Saudi-Arabien zugelassen, im vergangenen Jahr waren es 60.000. Vor drei Jahren nahmen etwa 2,5 Millionen Menschen an der Pilgerfahrt teil, die jeder gesunde Muslim seiner Religion zufolge mindestens einmal im Leben unternehmen muss.

