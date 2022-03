Klimaschutzaktion "Earth Hour" in Athen. (Archivbild) (dpa-Bildfunk / Xinhua / Lefteris Partsalis)

An verschiedenen Orten in Neuseeland wurde für eine Stunde die Beleuchtung ausgeschaltet, um ein Zeichen für Klima- und Umweltschutz zu setzen. Die Umweltschutzorganisation WWF ruft seit 2007 weltweit im Monat März jeweils um 20.30 Uhr Ortszeit dazu auf. Neben Privathaushalten werden berühmte Monumente wie das Brandenburger Tor, der Kölner Dom, der Eiffelturm in Paris, die Akropolis in Athen oder die Oper in Sydney verdunkelt. In diesem Jahr soll die Aktion auch für die Solidarität mit den Opfern des Kriegs in der Ukraine stehen. Der WWF argumentierte, der Ausstieg aus den fossilen Energien sei dringend nötig. Sie befeuerten nicht nur die Klimakrise, sondern finanzierten Diktaturen und Völkerrechtsverstöße.

