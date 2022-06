Hagelkörner - teilweise größer als Golfbälle - hinterließen in den Departements Landes und Gers im Südwesten des Landes erhebliche Schäden. (Thierry Zoccolan/AFP/dpa)

Wie Innenminister Darmanin mitteilte, kam im nordfranzösischen Rouen eine Frau ums Leben, als sie in ihrem Auto von einer Schlammlawine mitgerissen wurde. Weite Teile Frankreichs waren gestern von Starkregen und Gewittern betroffen. In den Départements Landes und Gers richtete Hagel große Schäden an Weinbergen an. Landesweit sind schätzungsweise 15.000 Personen ohne Stromversorgung. Innenminister Darmanin kündigte die Ausrufung des sogenannten Naturkatastrophenfalls an, um Entschädigungen durch Versicherungen zu vereinfachen.

Diese Nachricht wurde am 05.06.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.